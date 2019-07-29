Общество

В Псковской области запрещен ввоз 20 тонн белокочанной капусты из Республики Беларусь

В фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» на российско-белорусском участке Государственной границы РФ должностными лицами Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии свежей белокочанной капусты. Подкарантинная продукция, общим весом 20 тонн, следовала автотранспортным средством с территории Республики Беларусь в сторону Санкт-Петербурга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, при проведении контрольно–надзорных мероприятий в отношении данной партии государственным инспектором Управления установлено, что фактический номер прицепа не соответствует номеру, указанному в фитосанитарном сертификате.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.