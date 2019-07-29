Общество

Итальянской путешественнице выдали сертификат на экспорт в ЕС монгольских лошадей

29 июля итальянской путешественнице Паоле Джакомини, которая прибыла в страну с двумя лошадьми в августе прошлого года из Монголии, Россельхознадзором выдан ветеринарный сертификат на экспорт в Евросоюз лошадей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фото из Instagram Паолы Джакомини

При ввозе в Российскую Федерацию путешественница не проинформировала ветеринарную службу о том, что направляется транзитом по территории страны в Латвию. Так как Евросоюз запрещает ввоз монгольских лошадей в страны ЕС, у Паолы Джакомини возникли трудности с оформлением разрешительных документов на вывоз животных.

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Россельхознадзор обратился с ходатайством к компетентному органу Латвии, как страны Евросоюза, через пункт пропуска которой путешественница планировала ввезти лошадей.

Итальянская путешественница Паола Джакомини.

После согласования ввоза ветеринарно-продовольственной службой Латвии из Российской Федерации в Италию двух лошадей, размещенных на территории Псковской области, 26 июля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской Псковской областям были оформлены ветеринарный сертификат на экспорт в ЕС лошадей. Однако в связи с отсутствием транспорта для погрузки животных, 29 июля путешественница обратилась за переоформлением сертификатов.

При внесении необходимых сведений в ветеринарный сертификат на экспортируемых в ЕС лошадей владельцем животных были выдвинуты требования о внесении изменений в пункты «происхождение животных» и «страна назначения». Итальянская путешественница потребовала указать в качестве страны происхождения – Российскую Федерацию, а страны назначения – Латвию.

Фото из Instagram Паолы Джакомини

В соответствии с разрешением Россельхознадзора, страной происхождения животных является Монголия, страной назначения – Италия. Ветеринарной службой Псковской области в ветеринарные свидетельства внесены данные о маршруте следования животных «Монголия-д. Баландино, Великолукский район Псковская область-Латвия-Вильнюс-Италия», а также сведения о том, что животное приобретено в Монголии.

Должностными лицами Великолукского ПКВП указано на невозможность отражения данных в соответствии с требованиями владельца, путешественнице выдан сертификат, оформленный в соответствии с разрешением Россельхознадзора.