Общество

Среднедневная зарплата осужденного в Псковской области составила более 280 рублей

Среднедневная зарплата осужденного в Псковской области составила более 280 рублей при плановом показателе 270 рублей. Об этом сообщили сегодня, 30 июля, на заседании коллегии УФСИН по Псковской области по вопросам деятельности ведомства за полугодие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За первое полугодие текущего года к оплачиваемым работам привлечен 961 осужденный.

В ходе заседания коллегии сообщили, что в исправительных учреждениях региона действуют три профессиональных образовательных учреждения.

За 9 месяцев прошлого и текущего года в данных образовательных учреждениях получили профессию 603 осужденных.

По словам сотрудников УФСИН, осужденные могут получить образование по специальностям: сварщик, кочегар, подсобный рабочий, повар, швея, токарь, электромонтер и другие.