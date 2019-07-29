Общество

Задолженность по имущественным налогам у жителей Псковской области за полгода снизилась более чем на 115 миллионов

В Псковской области общая задолженность жителей региона по имущественным налогам по состоянию на 01 июля года составила 457,3 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Большую половину этой суммы составляет задолженность псковичей по транспортному налогу – 295,2 миллиона рублей. Вторую строчку по невыплатам занимает земельный налог. На конец июня налогоплательщики - физические лица не оплатили более 120 миллионов рублей налогов данного вида. Еще почти 42 миллиона рублей долга псковичи обязаны выплатить по налогу на имущество.

Необходимо отметить тот факт, что налоговая и финансовая грамотность, а также ответственность перед государством населения повышается с каждым годом. Так, начиная с 1 января 2019 года, задолженность жителей Псковской области уменьшилась более чем на 115 миллионов рублей, в том числе по транспортному налогу на 79,7 миллиона рублей, по земельному на 25,4 миллиона и по налогу на имущество на 10,7 миллиона рублей.

Налоговая служба напоминает, что своевременная оплата налогов – конституционная обязанность каждого гражданина России, так как налоги являются основным источником дохода для областного и муниципального бюджетов. Это значит, что их неуплата негативно сказывается на благополучии каждого жителя региона в отдельности.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или в банке, в отделениях почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

В настоящее время в Псковской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2018 год. В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Гражданам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бумажные уведомления на уплату личных налогов не направляются, вся информация отразится в «Личном кабинете». Всего до конца октября уведомления получат около 350 тысяч граждан Псковской области. В том числе почти 69 тысяч узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета.

Напоминаем, в этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.