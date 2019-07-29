Общество

ТК «ПИК60» отметил свой 11-й день рождения

В минувшее воскресенье ТК «ПИК60» отметил свой 11-й день рождения. К началу праздника в ТК собралось много гостей и покупателей, которые пришли поздравить «ПИК60» с днем рождения и принять участие в розыгрыше призов и подарков.

Стоит отметить, что призы и подарки для розыгрыша предоставили лучшие магазины торгового комплекса: Torex, Glance, M Style Shoes, KIM, «Елена», «Рив Гош», «Мир красоты», «Paese»,«Спортландия», «M Stule shoes», «1000 и 1 сумка», «Н20»,

«Шарм и стиль», Podio и «Красотка». Главными призами стали телевизор от магазина DNS и годовой абонемент в аквапарк «Акваполис».

В рамках праздничной программы гостям было выдано более 200 порций мороженого от интернет-магазина продуктов питания.