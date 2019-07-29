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Кадетский корпус имени десантников 6-й роты должен быть именно в Пскове - отец Героя России Владимир Воробьев

Президентское кадетское училище имени воинов-десантников 6-й роты должно быть открыто на территории города Пскова. Такое мнение высказал заместитель главы города, отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты в Чеченской республике в 2000 году, Владимир Воробьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Для нашего города, Города воинской Славы - это и большая честь, и дань памяти десантникам, положившим свои головы в Аргунском ущелье. А для юного поколения будущих военнослужащих - возможность воспитываться на примере псковичей-героев. Региональный оргкомитет по подготовке и проведению юбилея подвига 6-й роты во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и в сотрудничестве с министерством обороны России будет ходатайствовать перед федеральным оргкомитетом о том, чтобы кадетский корпус в честь псковских десантников появился именно в Пскове. Очень важно, что в этом вопросе нас поддерживает и секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак», - подчеркнул Владимир Воробьев.

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Отметим, что вопрос создания президентского кадетского училища имени павших Героев обсуждался на днях на первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига десантников в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, в котором Владимир Воробьев участвовал лично. Кроме того, согласованное решение по вопросу кадетского корпуса приняли на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Пскове.

Помимо этого вопроса, федеральный оргкомитет рассмотрел возможность включения материалов о подвиге 6-й роты в курс новейшей истории России среднего общего образования, рассказал Владимир Воробьев. По итогам обсуждения Минобороны РФ поручено обратиться с соответствующим ходатайством к министру просвещения Российской Федерации. Кроме того, прорабатывается вопрос установления общероссийской памятной даты в честь воинов-десантников.

Главам субъектов, в которых проживают родственники погибших, рекомендовано направить в оргкомитет предложения по увековечению памяти 6-й роты: присвоению улицам имен воинов-десантников, установлению бюстов героев, созданию экспозиций в музеях, уголков памяти в школах. Подобная работа на протяжении многих лет проводится на территории Псковского региона. В рамках подготовки к 20-летию подвига решается вопрос об организации поездки родственников на место гибели 6-й роты, начался ремонт и благоустройство объектов, названных в честь Героев-десантников, в планах также отремонтировать дороги к месту захоронения военнослужащих.

Отдельное внимание на заседании оргкомитета было уделено региональному плану памятных мероприятий, разработанному с учетом пожеланий родственников и командования дивизии. Михаил Ведерников обратился к Юрию Борисову с просьбой оказать содействие в финансировании ряда мероприятий, требующих федеральной поддержки. Речь идет о капитальном ремонте памятника «Купол» и создании парка памяти десантников в Черехе, об открытии панорамы подвига 6-й роты в музее «Россия - моя история», который планируется открыть совместно с Псковской епархией в 2020 году, реставрации Казарм Омского полка, ремонте воинского храма Александра Невского в Пскове и других объектах.

По итогам выступления главы региона Юрий Борисов поручил подготовить пакет предложений от органов власти региона по объему необходимой финансовой поддержки для более детального рассмотрения вопроса.

Напомним, Указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников, подписал Президент РФ Владимир Путин в июле 2018 года.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла 1 марта 2000 года в Чечне во время контртеррористической операции. В неравный бой против двух тысяч боевиков вступили 90 десантников, выжить из них удалось лишь шести. За проявленный героизм 22 военнослужащих получили звание Героя России, 69 солдат и офицеров - Ордена Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области в память о подвиге 6-й роты ежегодно 1 марта проходят памятные мероприятия. Этот день стал региональной памятной датой.