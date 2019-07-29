Общество

Мобильная приемная прокурора области будет работать в среду в Дедовичах

В среду, 31 июля, с 15.00 в поселке Дедовичи Псковской области будет работать мобильная приемная прокурора области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании прокуратуры Дедовичского района, расположенной по адресу: п. Дедовичи, ул. Комсомольская, 7.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81136) 9-37-22 (прокуратура Дедовичского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).