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Общество

Мобильная приемная прокурора области будет работать в среду в Дедовичах

30.07.2019 13:51|ПсковКомментариев: 0

В среду, 31 июля, с 15.00 в поселке Дедовичи Псковской области будет работать мобильная приемная прокурора области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании прокуратуры Дедовичского района, расположенной по адресу: п. Дедовичи, ул. Комсомольская, 7.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81136) 9-37-22 (прокуратура Дедовичского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

Теги: #прокуратура псковской области #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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