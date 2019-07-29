Общество

В Печорском районе приостановлена работа лагеря «Русская земля», не включенного в реестр

Мы должны сделать все, чтобы в Псковской области не возникало ситуаций как в Хабаровском крае, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании, посвященном вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор региона отметил, что в настоящее время на территории области сформированы добровольные пожарные дружины, в которые входят 110 человек, которые помогают контролировать ситуацию с противопожарной ситуацией в регионе.

По словам главы региона, в Печорском районе функционирует лагерь «Русская земля», который не включен в реестр лагерей и не прошел проверки.

Сейчас деятельность лагеря приостановлена. Губернатор поручил взять данный детский лагерь на контроль. По словам Михаила Ведерникова, руководство лагеря проявило инициативу устранить выявленные нарушения, необходимо им помочь.