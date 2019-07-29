Общество

Строительство современного детского лагеря в Псковской области запланировано на 2021-2022 годы

Власти Пскова совместно с ВЭБ в 2021-2022 году планируют запустить строительство современного лагеря на территории области. Об этом сегодня, 30 июля, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании, посвященном вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также глава региона отметил, что необходим ремонт старых корпусов детских лагерей, некоторые здания нужно перестраивать, так как некоторым лагерям за 30 лет, но разом это не сделать, отметил глава региона.

«Необходимо обеспечить возможность отдыха детей в хороших условиях», - заявил губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что вопрос обеспечения лагерей мобильными трансформаторными подстанциями до сих пор актуален.