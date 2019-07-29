Общество

Три палаточных лагеря функционируют на территории Псковской области

176 оздоровительных учреждений зарегистрировано на территории Псковской области в 2019 году. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили на заседании, посвященном вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из всего количества, 150 учреждений - это оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Также, по словам заместителя губернатора Веры Емельяновой, три палаточных лагеря ведут работу на территории региона.

Планируется, что 32 лагеря с дневным пребыванием будут функционировать в период осенних школьных каникул.

В ходе заседания было отмечено, что в плановом порядке проведена акарицидная обработка всех территорий оздоровительных лагерей (190 га) и проведен контроль данной обработки.