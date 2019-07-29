Общество

Ветерана Великой Отечественной войны из Себежского района хотят отправить на юбилейный Парад Победы в Москву

Глава Себежского района Леонид Курсенков обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой отправить ветерана Великой Отечественной войны на юбилейный Парад Победы в Москву. Об этом он попросил на втором заседании организационного комитета «Победа», прошедшего в администрации Псковской области 30 июля.

Леонид Курсенков рассказал, что недавно в Себежском районе отпраздновали 95-летие ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Себежского края Антонины Клубковой. Он поделился, что ветеран давно мечтает побывать на Параде Победы в Москве и попросил включить ее в состав делегации от Псковской области.

Михаил Ведерников поручил написать запросы и письма во все необходимые инстанции и сделать все необходимое, чтобы Антонина Клубкова оказалась на Параде в Москве в 2020 году.

Во время Великой отечественной войны Антонина Клубкова была связным партизанского отряда.