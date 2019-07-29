Общество

В первом полугодии через псковские таможенные посты прошло более 336 тысяч легковых автомобилей

Через псковские таможенные посты проследовало более 155 тысяч грузовых транспортных средств и более 336 тысяч легковых автомобилей. Об этом шла речь на заседании Псковской таможни по итогам деятельности за 1 полугодие 2019 года, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Первый заместитель начальника таможни Роман Бабинов сообщил о показателях основных направлений деятельности, в частности, автомобильных пунктов пропуска: «При высокой интенсивности перемещения транспортных средств для личного пользования должностными лицами таможенных постов факты недекларирования товаров, а также перемещения товаров с превышением весовых, стоимостных норм и для коммерческих целей выявляются не всегда, - с критическими замечаниями в адрес должностных лиц таможенных постов обратился Роман Бабинов. - В 1 полугодии оформлено 296 таможенных приходных ордеров (ТПО) на сумму более 9 миллионов рублей, возбуждено 262 дела об административных правонарушениях в отношении физических лиц. Несмотря на внушительные цифры, рост пассажиропотока свидетельствует о скрытых резервах по этому направлению деятельности».

Комментируя выступления первого заместителя начальника таможни, начальник таможни Светлана Степанова отметила, что эффективность таможенного контроля занимает одну из ведущих ролей, призвав подчиненных ни на минуту не забывать о выполнении должностных обязанностей качественно и профессионально.