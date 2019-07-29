Общество

Филиал интеграционных мастерских в Великих Луках откроется в сентябре

Запуск филиала интеграционных мастерских в городе Великие Луки, в которых люди с ограниченными возможностями смогут получить профессию и вознаграждение за свой труд, запланирован на сентябрь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такая информация была озвучена в ходе встречи первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой с управляющей делами общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейнланда» (Германия) Мартой Элизабет Фаренкамп. Участники встречи обсудили промежуточные результаты совместной работы в 2019 году и согласовали дальнейшие планы.

Вера Емельянова поблагодарила немецких партнеров проекта за взаимодействие и отметила, что многие совместные начинания уже стали на всероссийском уровне образцом для развития направления социальной поддержки инвалидов. «В частности, созданная в Псковской области модель сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями и интеграции их в общество нашла поддержку на федеральном уровне и на нее выделено дополнительное финансирование. Создание в Великих Луках филиала интеграционных мастерских, несомненно, поможет развивать направление социальной помощи и поддержки в области», - подчеркнула она.

В свою очередь, представитель «Инициатива Псков» Марта Элизабет Фаренкамп рассказала, что помимо работы с филиалом интеграционных мастерских в Великих Луках, в этом году также планирует продолжить помогать Псковскому детскому дому.

Еще одна тема встречи - сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области. Вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что этот вопрос в зоне особого внимания областных властей, и рассказала присутствующим о включении 10 уникальных храмов региона в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она также подчеркнула, что в области есть много исторических и культурных объектов, для восстановления и содержания которых требуется помощь по линии федерального финансирования или привлечение меценатов.

«В рамках реализации национального проекта „Культура“ министерством культуры РФ подтверждена возможность финансирования разработки инвестиционных паспортов усадеб. Предполагается на федеральном уровне оказывать помощь в восстановлении имений и усадеб, представляющих историческую ценность. Учитывая, что в регионе есть много объектов, которые можно заявить в этот проект, на первом этапе мы рассчитываем получить помощь в рамках этой программы на восстановление усадьбы в Волышево в Порховском районе и Дома Родзянко в Усвятах», - отметила она.

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Почетный председатель Фонда Эрмитажа, член совета директоров российско-американской ассоциации «Диалог Форт-Росс» Пол Родзянко отметил, что для него, как потомка предков, ранее живших на территории Псковской области, очень важно, чтобы оставленное ими наследие было сохранено, и выразил готовность оказать содействие в этом направлении. Он также отметил, что в рамках поездки в Псковскую область планирует посетить не только родовое имение в Усвятах, но и усадьбу Строгановых в Волышево.