Общество

Псковской таможней из незаконного оборота изъято более 9 кг психотропных веществ

Основные показатели оперативно-служебной деятельности Псковской таможни рассмотрели на заседании ведомства сегодня, 30 июля.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, заместитель начальника таможни Андрей Горяченок в своем выступлении подробно осветил основные показатели оперативно-служебной деятельности, исполнение которых возложено на правоохранительный блок таможенного органа во взаимодействии с таможенными постами, функциональными подразделениями таможни, а также с иными правоохранительными органами региона: «В 1 полугодии возбуждено 35 уголовных дел и 2115 дел об административных правонарушениях. Субъектами правонарушений по административным делам чаще становились юридические лица, в отношении которых было возбуждено 1109 дел, в отношении физических лиц возбуждено свыше 900 дел, в отношении должностных лиц - 25, - отметил Андрей Горяченок. - В отчетном периоде таможенным органом во взаимодействии с иными правоохранительными органами выявлено 7 фактов незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и сильнодействующих веществ, по которым возбуждено 5 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 9,7 кг психотропных веществ, 500 г сильнодействующих веществ».

На исполнении в таможенном органе находилось более 1 800 постановлений по делам об административных правонарушениях о взыскании административных штрафов на общую сумму свыше 54 млн рублей. Сумма взысканных административных штрафов составила более 35 млн рублей.

Начальник таможни обратила внимание на совместную результативную работу СОБРа таможни и отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров. Светлана Степанова подчеркнула, что совместная деятельность подразделений таможни и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приносит ощутимые результаты. Количество выявленной, возвращенной на сопредельную сторону и уничтоженной «санкционной» продукции значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она отметила, что благодаря информации, полученной от Псковской таможни, в отношении юридических лиц возбуждаются уголовные дела и в других регионах страны.