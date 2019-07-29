Общество

«Верные друзья» из Острова участвовали в «Вишневом фестивале» в Беларуси

Музыкальная и танцевальная культуры шести стран были представлены на международном празднике «Вишневый фестиваль» в Глубоком (Беларусь).

В первый день фестиваля творческие коллективы встретились на этновечеринке «У вiшневым садзе» - своеобразном данс-баттле с дружелюбной атмосферой. Праздник народных танцев прошел на центральной площади Глубокого под аплодисменты горожан. Кроме мастер-классов девять коллективов из Беларуси, Польши, Латвии, Грузии, Украины и России поучаствовали в хороводах и играх. Акцент на нынешнем фестивале был сделан на региональную культуру.

Поздним вечером танцевальный праздник плавно перешел в этнодискотеку «Вишневый этнохит». На фестивале прошел конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Вишневые наигрыши», гала-концерт «Вишневое соцветие дружбы».

У фестиваля своя душевная аура, он наводит мосты между странами и народами, укрепляет дружественные связи. География участников форума с каждым годом расширяется. Всего в этом году на фестиваль приехали делегации из 11 стран. В том числе из нашего города Острова, Псковскую область представлял ансамбль аккордеонистов «Верные друзья» из Детской школы искусств (руководители Вера и Надежда Назаренко). Коллектив на фестивале представил свою программу, которая включала восемь произведений разных композиторов и различных жанров. От Иоганна Баха до народной музыки. В основном репертуар состоял из разнообразных обработок народных песен и танцев. В него были включены произведения русских композиторов, как Николай Чайка, обработка песни о Великой Отечественной войне, а также эстрадная обработка джаз-вальса Абрамова «Знакомый силуэт». Зрители и жюри отметили разнообразие представленной программы. Лауреатом конкурса стал Никита Шанович, получивший специальный диплом за высокое исполнительское мастерство. Дипломами участников фестиваля отмечены дуэты аккордеонистов: Никита Шанович, Даниил Голиков и дуэт в составе Дмитрия Алексеева и Ивана Петрова.

В составе ансамбля «Верные друзья» выступали Никита Шанович, Даниил Голиков, Артем Тарасов, Виктория Егорова, Анна Иванова, Дмитрий Алексеев, Иван Петров. «Верные друзья» — уникальный коллектив, ни в одной стране-участнице «Вишневого фестиваля» нет детского коллектива аккордеонистов. В Псковской области он также единственный.

Руководители ансамбля, Вера и Надежда Назаренко, отметили хорошую организацию мероприятия. А также выразили благодарность администрации района, руководству ДШИ, и родителям учеников, сделавших все, чтобы поездка на «Вишневый фестиваль» состоялась.