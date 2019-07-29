Общество

Евгений Голубев встретился с молодыми специалистами Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2»

30 июля Евгений Голубев директор Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» встретился с молодыми сотрудниками электростанции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Евгений Голубев рассказал специалистам о приоритетных направлениях развития филиала, внедрении новых эффективных мероприятий и ответил на возникшие вопросы. Кроме того, руководитель отметил, что основные моменты в работе Псковской ГРЭС напрямую зависят от персонала, и подчеркнул необходимость участия молодых специалистов в совершенствовании бизнес-процессов электростанции.

Евгений Голубев высоко оценил сильные стороны каждого из присутствующих, поблагодарил за добросовестный труд и выразил надежду на долгое плодотворное сотрудничество.

«Работа с молодежью – одно из ключевых направлений развития социальной политики ПАО «ОГК-2», – прокомментировал Евгений Голубев. – Наши молодые специалисты разрабатывают и внедряют высокорентабельные проекты, налаживают производство, занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства на уровне Группы «Газпром энергохолдинг». Молодые специалисты – будущее нашей компании. Уверен, из них вырастут отличные руководители, новаторы и стратеги».