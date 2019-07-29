Общество

В Пскове может появится отдельная патронажная служба для ветеранов ВОВ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников акцентировал внимание на оказании мер поддержки и адресной помощи ветеранам на втором заседании организационного комитета «Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по обеспечению ветеранов ВОВ жильем и решить вопрос с медобслуживанием пожилых людей на дому.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь доложила, что план по проведению регулярных медицинских обследований этой категории граждан будет разработан в ближайшие две недели. Пилотной организацией выбран Псковский госпиталь ветеранов войн, где на сегодня обслуживается почти половина живущих в Псковской области ветеранов и участников войны.

«Мы рассматриваем вопрос создания отдельной патронажной службы, на базе которой создадим несколько мобильных бригад. Будет предусмотрено персональное ведение пациентов, чтобы врач знал все о проблемах и болезнях каждого подопечного», — отметила Марина Гаращенко, добавив, что комитет сформирует предложение по закупке необходимого транспорта.