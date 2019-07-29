Общество

Александр Котов пообещал контролировать ситуацию с работой убыточного Карамышевского хлебозавода

Карамышевский хлебозавод посетил в ходе рабочей поездки в избирательный округ председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, причиной визита стали обращения жителей села, обеспокоенных перспективами работы предприятия.

Вместе со спикером на производстве побывала глава района Наталья Федорова, председатель Совета Облпотребсоюза Николай Тесля (хлебозавод относится к системе райпо) и депутаты сельского поселения.

На предприятии, основанном 44 года назад, выпекают хлеб, булочки, печенье, сухари, пироги с начинкой, сладкие рулеты и другие кондитерские изделия.

«Конкурировать трудно», - признался руководитель облпотребсоюза. На карамышевском предприятии все по старинке: используется только ручной труд, в рецепте - натуральные ингредиенты, печи топятся дровами, а хлеб продается горячим. Качество подтверждается покупательским спросом, но давно не окупается в условиях рынка. И хотя устав деятельности потрекооперации предполагает социальную составляющую, убытки при содержании завода стали настолько значительными, что руководство задумалось о модернизации - объемов выручки не хватает даже на выплату минимальной зарплаты.

«До бесконечности такое производство существовать не сможет, - согласился с доводами Николая Тесли Александр Котов. - Но людям, работающим на заводе, деваться больше некуда. При всех экономических составляющих вопроса нужно понимать, что он в первую очередь социальный, очень важно сохранить возможность для трудоустройства людей в сельской местности».

Работу предприятия обеспечивают 24 сотрудника, включая водителя и кочегаров, непосредственно на производстве заняты 11 человек. Все – местные, живут в Карамышево и Быстрецово. Пятеро из них пенсионеры, но есть и 30-35-летние работники.

Николай Тесля успокоил присутствующих - планы по модернизации действительно рассматриваются, но на их реализацию потребуется значительное время. «Любые перемены требуют подготовки, поэтому завод пока будет работать. Но даже потом трудоустройство специалистов мы возьмем на себя, и речь идет не только о молодых сотрудниках - квалифицированные пенсионеры порой еще ценнее», - заверил руководитель облпотребкооперации.

В подтверждение слов Николай Тесля предложил Александру Котову посмотреть два карамышевских магазина райпо - продовольственный и хозяйственный. Первый из них - обновлен и приведен к устоявшемуся уже формату магазинов самообслуживания, в нем можно приобрести продукцию как предприятий потребкооперации, так и других производителей. Хозяйственный магазин здесь недавно открыли по просьбе местных жителей - в его ассортименте гвозди, краски, банки для заготовок и много мелочей, за которыми теперь не придется ехать в город. Николай Тесля рассказал, что помещения пустовали почти двадцати лет, наконец, им нашли должное применение, а вместе с тем, создали новые рабочие места.

Предложение о развитии еще одного направления деятельности потребкооперации в Карамышево родилось на месте. Местные депутаты рассказали, что многие жители села в летнее время готовы сдавать излишки ягод и фруктов, но поездка в городской приемный пункт делает такую продажу невыгодной. Как выяснилось, ехать для этого в Псков нет необходимости - прием осуществляется прямо в продуктовом магазине, а в будущем отдельный пункт приема может появиться в соседнем помещении. «Подойдем к вопросу комплексно. И это будет еще одно рабочее место», - подчеркнул Николай Тесля.

Наталья Федорова в продолжение обсуждения перспектив населенного пункта рассказала, что районные власти включили Карамышево в программу комплексного развития сельских территорий. «Мы надеемся, что уже в следующем году поступят значительные средства, которые будут использованы на ремонт соцучреждений и подготовку инвестиционных площадок. Потенциально Карамышево очень привлекательно для инвесторов, но для воплощения идей нужно поработать: волости по земельным вопросам, а нам по водоснабжению. Планы есть, надеемся, все получится», - рассказала глава района.

В ходе рабочей поездки Александр Котов также осмотрел сельскую библиотеку и организованный в ней музей народного быта. В заключение председатель Собрания депутатов пообещал контролировать ситуацию с работой хлебозавода.

«Ситуация непростая, но какие бы решения ни принимались, мы будем обсуждать их вместе - с местными депутатами, главой района, руководством облпотребкооперации и с коллективом. А сейчас хлебозавод продолжает работать», - резюмировал Александр Котов.