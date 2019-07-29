Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Тень выборов
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Трагедия в Острове
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Убрать нельзя оставить
Телефон прямого эфира 56-73-72
100 тысяч рублей за второго ребенка
 
 
 
ещё Общество 29.07.2019 14:0146 Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове? 30.07.2019 20:520 Пскович обратил внимание на чудеса столботворения на Октябрьском проспекте 30.07.2019 20:280 Эксперты объяснили, какие дома затронет новая «дачная амнистия» 30.07.2019 19:430 В Псковской области будут строить новые детские лагеря в рамках концессии 30.07.2019 19:250 В Пскове может появится отдельная патронажная служба для ветеранов ВОВ 30.07.2019 19:070 В Печорском районе целый месяц действовал не прошедший проверку пожарной безопасности палаточный лагерь
 
 
 
Самое популярное 27.07.2019 16:340 Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые 28.07.2019 22:131 В ДТП на трассе Санкт-Петербург - Псков 4 человека погибло и 2 пострадало 28.07.2019 19:582 Актер Сергей Безруков любуется встреченным в Псковской области аистом: Это фантастика. ВИДЕО 29.07.2019 14:0146 Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове? 29.07.2019 12:3414 Олег Бедских покинул пост и.о. гендиректора ОЭЗ «Моглино»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области будут строить новые детские лагеря в рамках концессии

30.07.2019 19:43|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в рамках концессии будут построены новые детские оздоровительные лагеря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, с таким заявлением выступил сегодня, 30 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании по вопросам пожарной безопасности в загородных лагерях, где речь зашла о ремонт старых корпусов.

«Если говорить о глобальных целях, все эти здания необходимо перестроить. Это старый фонд, которому более 30 лет, и он морально и физически устарел. Однако, к сожалению, полностью обновить его мы не можем. В настоящий момент мы прорабатываем варианты строительства новых детских лагерей, соответствующих современным требованиям. Первый такой проект мы рассчитываем запустить в сотрудничестве с ВЭБ в 2021 или 2022 году», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что планы по строительству будут реализованы в рамках концессии, а результатом станет полноценная работа лагеря в качестве оздоровительного объекта для детей в течение трех летних месяцев, в остальное время площадка будет использоваться для проведения различных общественных и культурно-массовых мероприятий.

К строительству новых лагерей на территории области на условиях концессии готовы подключиться и местные застройщики.

В данный момент специалистами прорабатываются варианты реализации подобных проектов, добавил руководитель региона.

Следующий шаг областных властей по модернизации детских лагерей - обеспечение их мобильными трансформаторными подстанциями. «Сейчас каждый объект по 2-3 раза за сезон сталкивается с временным отключением электричества. Разумеется, это сказывается на пожарной безопасности», - отметил глава региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 363 человека
30.07.2019, 20:520 Пскович обратил внимание на чудеса столботворения на Октябрьском проспекте 30.07.2019, 20:280 Эксперты объяснили, какие дома затронет новая «дачная амнистия» 30.07.2019, 20:070 В Пушкинском Заповеднике 2 августа будут вспоминать ушедших соратников 30.07.2019, 19:430 В Псковской области будут строить новые детские лагеря в рамках концессии
30.07.2019, 19:250 В Пскове может появится отдельная патронажная служба для ветеранов ВОВ 30.07.2019, 19:070 В Печорском районе целый месяц действовал не прошедший проверку пожарной безопасности палаточный лагерь 30.07.2019, 18:430 Александр Котов пообещал контролировать ситуацию с работой убыточного Карамышевского хлебозавода 30.07.2019, 18:200 Качеством электронных услуг Госавтоинспекции довольны 96% граждан
30.07.2019, 17:580 Дожди возможны завтра в Псковской области 30.07.2019, 17:450 ПЛН-ТВ: Где место Ленину? 30.07.2019, 17:310 Диетологи назвали самый полезный десерт 30.07.2019, 17:270 Евгений Голубев встретился с молодыми специалистами Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2»
30.07.2019, 17:131 Владимир Зубов объяснил, почему в Псковской области становится меньше предпринимателей 30.07.2019, 17:030 Региональное Управление Росгвардии призывает жителей Псковской области активнее использовать портал Госуслуг 30.07.2019, 16:5610 Несогласованные акции в Москве: возможно ли подобное в Пскове? 30.07.2019, 16:520 «Верные друзья» из Острова участвовали в «Вишневом фестивале» в Беларуси
30.07.2019, 16:411 В первом полугодии через псковские таможенные посты прошло более 336 тысяч легковых автомобилей 30.07.2019, 16:340 Филиал интеграционных мастерских в Великих Луках откроется в сентябре 30.07.2019, 16:210 В Фонде капремонта напомнили, что входит в состав общедомового имущества 30.07.2019, 16:200 Двое детей пытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге
30.07.2019, 16:120 В августе депутаты ждут псковичей в приемной «Единой России» 30.07.2019, 16:090 Псковской таможней из незаконного оборота изъято более 9 кг психотропных веществ 30.07.2019, 15:540 Сотрудники Псково-Изборского объединенного музея приняли участие в фестивале «Кремли России» 30.07.2019, 15:480 Главные вещи
30.07.2019, 15:450 Ветерана Великой Отечественной войны из Себежского района хотят отправить на юбилейный Парад Победы в Москву 30.07.2019, 15:380 Культурологический марафон «Все грани Гранина» пройдет в Пскове в сентябре 30.07.2019, 15:230 Студенческий фильм «ТВ ПсковГУ» об Идрице покажут в школах Псковской области 30.07.2019, 15:156 Россия может полностью утратить запасы промыслового леса через 10 лет - экологи
30.07.2019, 14:590 План мероприятий празднования Дня Победы в Псковской области будет разработан к сентябрю 30.07.2019, 14:473 Выплаты ветеранам к дню Победы могут удвоить в Псковской области 30.07.2019, 14:352 В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы 30.07.2019, 14:250 Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019»
30.07.2019, 14:090 Три палаточных лагеря функционируют на территории Псковской области 30.07.2019, 14:030 МЧС: В псковских детских лагерях постоянно проводятся профилактические мероприятия 30.07.2019, 13:510 Мобильная приемная прокурора области будет работать в среду в Дедовичах 30.07.2019, 13:460 В Псковской области запрещен ввоз 20 тонн белокочанной капусты из Республики Беларусь
30.07.2019, 13:451 Строительство современного детского лагеря в Псковской области запланировано на 2021-2022 годы 30.07.2019, 13:390 Назван ключевой риск для рубля 30.07.2019, 13:335 «Гонки по вертикали»: Эхо событий в Москве, два губернатора и страсти по памятнику 30.07.2019, 13:290 В Печорском районе приостановлена работа палаточного лагеря «Русская земля», не включенного в реестр
30.07.2019, 13:230 По требованию прокуратуры Алольская волость поставила на учет бесхозную водонапорную башню 30.07.2019, 13:200 Кадетский корпус имени десантников 6-й роты должен быть именно в Пскове - отец Героя России Владимир Воробьев 30.07.2019, 13:140 ТК «ПИК60» отметил свой 11-й день рождения 30.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым
30.07.2019, 13:030 Сегодня и завтра билеты на августовские спектакли Псковского драмтеатра можно приобрести за половину стоимости 30.07.2019, 12:581 Наказание на нарушение ПДД крупногабаритным транспортом предложили изменить 30.07.2019, 12:551 Завтра на «Первом канале» стартует сериал с Юлией Пересильд в главной роли 30.07.2019, 12:440 В Псковской области федеральную социальную доплату к пенсии получают более 26,7 тысяч жителей
30.07.2019, 12:360 ДТП значительно затрудняет движение на улице Советской Армии в Пскове 30.07.2019, 12:330 В Анталье в этом году погибли десятки российских туристов 30.07.2019, 12:300 Задолженность по имущественным налогам у жителей Псковской области за полгода снизилась более чем на 115 миллионов 30.07.2019, 12:290 Житель Усвят застрял на угнанном автомобиле на лесной дороге
30.07.2019, 12:201 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Дизайн» 30.07.2019, 12:170 Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5% 30.07.2019, 12:071 Итальянской путешественнице выдали сертификат на экспорт в ЕС монгольских лошадей 30.07.2019, 11:301 Среднедневная зарплата осужденного в Псковской области составила более 280 рублей
30.07.2019, 11:222 Воспитанники спецучилища в Себеже осуждены за массовые беспорядки 30.07.2019, 11:174 На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шаттлах, автобусе №19 и пригородных автобусах 30.07.2019, 11:120 Андрей Калинин: Уровень рецидивной преступности в Псковской области высок 30.07.2019, 11:081 Что изменится в жизни россиян с 1 августа
30.07.2019, 10:540 Более 250 преступлений осужденных в колониях предотвратили сотрудники псковского УФСИН 30.07.2019, 10:430 Президент ТПП Псковской области Владимир Зубов станет гостем нового выпуска программы «Эхономика» 30.07.2019, 10:403 11 террористов отбывают наказание в Псковской области 30.07.2019, 10:370 В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости
30.07.2019, 10:250 УФСИН: В Псковской области снижается число приговоренных к уголовным наказаниям 30.07.2019, 10:180 Знакомая под видом соли попросила проводницу поезда ввезти в Россию около 5 кг наркотиков 30.07.2019, 10:100 Мужа Жасмин объявили в международный розыск 30.07.2019, 10:0712 Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
30.07.2019, 09:591 Фотофакт: Люк зовет 30.07.2019, 09:430 Ручная граната обезврежена недалеко от гдовской деревни Слобода 30.07.2019, 09:370 Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой 30.07.2019, 09:310 «Фольксваген» горел в КИГ-9 в Пскове
30.07.2019, 09:185 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: об «успехах» импортозамещения 30.07.2019, 09:150 Маршрутки из Пскова в Петербург теперь будут отправляться от гостиницы «Рижская» 30.07.2019, 09:030 Сборная Псковской области завоевала «золото» чемпионата Ленобласти по подводной охоте 30.07.2019, 08:550 Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.