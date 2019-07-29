Общество

В Псковской области будут строить новые детские лагеря в рамках концессии

В Псковской области в рамках концессии будут построены новые детские оздоровительные лагеря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, с таким заявлением выступил сегодня, 30 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании по вопросам пожарной безопасности в загородных лагерях, где речь зашла о ремонт старых корпусов.

«Если говорить о глобальных целях, все эти здания необходимо перестроить. Это старый фонд, которому более 30 лет, и он морально и физически устарел. Однако, к сожалению, полностью обновить его мы не можем. В настоящий момент мы прорабатываем варианты строительства новых детских лагерей, соответствующих современным требованиям. Первый такой проект мы рассчитываем запустить в сотрудничестве с ВЭБ в 2021 или 2022 году», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что планы по строительству будут реализованы в рамках концессии, а результатом станет полноценная работа лагеря в качестве оздоровительного объекта для детей в течение трех летних месяцев, в остальное время площадка будет использоваться для проведения различных общественных и культурно-массовых мероприятий.

К строительству новых лагерей на территории области на условиях концессии готовы подключиться и местные застройщики.

В данный момент специалистами прорабатываются варианты реализации подобных проектов, добавил руководитель региона.

Следующий шаг областных властей по модернизации детских лагерей - обеспечение их мобильными трансформаторными подстанциями. «Сейчас каждый объект по 2-3 раза за сезон сталкивается с временным отключением электричества. Разумеется, это сказывается на пожарной безопасности», - отметил глава региона.