Общество

В Печорском районе целый месяц действовал не прошедший проверку пожарной безопасности палаточный лагерь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 30 июля, провел совещание по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, поводом для заседания послужил пожар в детском оздоровительном лагере «Холдоми» Хабаровского края, в котором пострадали 7 детей, 4 из них погибли.

«Несмотря на то, что Следственный комитет еще не публиковал официальных результатов расследования, некоторые детали произошедшего уже попали в публичную плоскость. В лагере были зафиксированы множественные нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, администрация лагеря предоставила исполнительным органам государственной власти некорректные данные. С нашей стороны необходимо сделать все, чтобы в Псковской области не возникали аналогичные обстоятельства», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в Псковской области работа по подготовке к летней оздоровительной кампании благодаря выстроенному конструктивному взаимодействию с контрольно-надзорными и правоохранительными органами была выполнена на хорошем уровне: во всех 176 детских лагерях из реестра прошли проверки, и была обеспечена пожарная безопасность. В качестве дополнительных мер созданы добровольные пожарные дружины общей численностью 110 человек, которые должны обеспечивать оперативное реагирование до прибытия пожарных подразделений. «За качественно проведенную работу хочу поблагодарить каждого присутствующего», - сказал он.

Тем не менее, есть и другой пример, на который обратил внимание глава региона. В Печорском районе целый месяц действовал палаточный лагерь «Русская земля», который не был включен в Реестр организаций отдыха детей и не прошел проверку пожарной безопасности. Сейчас из-за выявленных недостатков его деятельность приостановлена.

«Наша задача - не закрывать все объекты, которые по тем или иным причинам не прошли необходимые проверки, а помогать им в обеспечении безопасного отдыха. У нас был месяц, чтобы помочь лагерю устранить имеющиеся недостатки и войти в реестр. С нашей стороны это - недоработка», - подчеркнул губернатор Псковской области.

«Свяжитесь с организаторами и окажите помощь в решении проблем. Пусть доработают сезон, следуя нашим рекомендациям», - поставил задачу Михаил Ведерников своему первому заместителю Вере Емельяновой.

Руководитель региона также дал поручение уполномоченному по правам ребенка Наталии Соколовой в рамках ее рабочих поездок по детским оздоровительным лагерям в регионе обращать внимание не только на обеспечение и качество предоставляемых услуг по детскому отдыху, но и на соблюдение норм противопожарной безопасности. «В случае выявления фактов нарушения, прошу вас незамедлительно ставить в известность надзорные и контролирующие органы», - сказал Михаил Ведерников.

На совещании также был заслушан доклад о ходе летней оздоровительной кампании 2019 года и об обеспечении безопасности пребывания детей в летних лагерях. По информации Главного управления МЧС России по Псковской области за отчетный период по итогам плановых проверок выявлено 128 нарушений обязательных требований пожарной безопасности режимного характера. За допущенные нарушения 18 должностных лиц привлечено к административной ответственности. По контролю за ранее выданными предписаниями 114 нарушений устранены в полном объеме, показатели исполнения составили 89%.

Отметим, в Псковской области в 2019 году к работе были допущены 176 оздоровительных учреждений для детского пребывания, из них 150 - с дневным пребыванием, 16 - стационарных оздоровительных лагерей, 3 - палаточных лагеря, 5 лагерей труда и отдыха и 2 лагеря были открыты на базе детских санаториев и лечебных учреждений.