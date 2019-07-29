Общество

Пскович обратил внимание на чудеса столботворения на Октябрьском проспекте

На неоднозначное решение по ремонту треснувшей опоры столба рекламной конструкции обратил внимание пользователь соцсети ВКонтакте в паблике «Инцидент Псков». На прикрепленных к посту фото видно, что чугунную накладку вокруг столба возле дома №26 по Октябрьскому проспекту тщетно попытались укрепить скотчем.

«Давно ли наши мастера столбостроения чинят треснувшие конструкции при помощи богомерзкого скотча? Подорожник, полагаю, помог бы значительно лучше!», - написал автор поста.

Он также уточнил, что столб покрашен вместе с чугунной насадкой уже поверх скотча.

В комментариях пользователи разделили негодование автора поста. «Это нано технологии такие», - пошутил один из комментаторов. «Просто надо было использоваться синюю изоленту - она крепит в десятки раз лучше», - саркастично отметил второй.

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Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что уж лучше так, чем совсем никак, а в городе, по их мнению, есть проблемы и поважнее.