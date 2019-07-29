Общество

На концерте в честь Дня железнодорожника в Пскове выступит Сергей Любавин

Концерт в честь Дня железнодорожника состоится на псковском стадионе «747» (бывшем «Локомотиве») в воскресенье, 4 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, псковичей и гостей города ждет встреча с известным артистом Сергеем Любавиным.

Начало в 11:00, вход свободный.

Сергей Любавин - российский поп-певец, автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона, поэт и композитор. Лауреат премий «Шансон года», многократный участник фестиваля «Эх, Разгуляй!».

«Необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах - именно это так притягивает людей к творчеству Сергея Любавина», - отмечают организаторы концерта.

Напомним, что День железнодорожника в России берет начало еще в позапрошлом веке. 28 июня 1896 года был издан приказ о чествовании работников стального полотна. С приходом советской власти праздник упразднили, в 1936 году традиция была возобновлена. Отмечать День железнодорожника решили 30 июля, но в 1940 году перенесли праздник на первое воскресенье августа.