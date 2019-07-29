Общество

Средняя зарплата курьера в Пскове не выросла с прошлого года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты курьеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, курьер в Пскове в среднем получает 19 000 рублей, что аналогично средней зарплате курьеров в прошлом году (обзор от 02.11.2018 г.).

В соседних крупных городах ситуация следующая: Тверь - 22 000 рублей, Великий Новгород - 19 000 рублей, Смоленск - 19 000 рублей, Ленинградская область - 24 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 35 000 рублей в месяц (34 000 руб., обзор от 02.11.2018 г.), а в Санкт-Петербурге - 29 000 рублей в месяц.