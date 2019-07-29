Общество

66% соискателей в России планируют сменить место работы

Служба исследований компании HeadHunter опросила российских специалистов, чтобы выяснить, насколько они устали от своей профессиональной деятельности, думают ли о смене места работы или даже сферы занятости в целом. Опрос проходил среди 7 865 работающих соискателей, в том числе жителей Псковской области.

Интересно, что срок «службы» на определенном месте работы напрямую влияет на степень удовлетворенности: чем дольше человек работает, тем выше уровень его оптимизма по отношению к его профессиональной деятельности. Больше всего удовлетворенных своей деятельностью на работе оказалось среди представителей научной и образовательной сферы (75%), меньше всего - среди начинающих специалистов и студентов (54%), а также среди административного персонала (59%). В Тульской области больше всего соискателей, которым не нравится то, чем они занимаются (44%). Наибольшая доля удовлетворенных своей профессиональной деятельностью соискателей - во Владимирской области (81%).

Удовлетворенность местом работы складывалась из шести показателей: сфера деятельности компании, коллектив, условия труда, уровень заработной платы, возможность профессионального развития и перспективы карьерного роста. Соискателям было предложено оценить каждый по пятибалльной шкале, где 1 - абсолютно не удовлетворен(а), 5 - полностью удовлетворен(а). Коллектив оценили в среднем на 3,8 из 5, условия труда - на 3,5. Самую высокую оценку текущему рабочему месту дают соискатели из профобластей консультирования (3,8), а самую низкую - работники сферы гостеприимства и госслужащие (по 3,2). Наиболее высоко свою зарплату оценили представители автомобильного бизнеса, профобластей добычи сырья, строительства, IT и бухгалтерии (3 из 5). Меньше остальных удовлетворены зарплатой работники сфер красоты и искусства, а также административный и рабочий персонал, начинающие специалисты и студенты (по 2,6). Соискатели оценили возможности профессионального развития и обучения в среднем на 2,6 из 5. Выше всего эта оценка в научно-образовательной сфере (3,1), ниже всего - среди соискателей, занятых в спортивной сфере (2,2). Перспективы карьерного роста соискатели оценили ниже всего - на 2,3 из 5. Выше всего удовлетворенность среди представителей научной сферы (2,6), ниже всего - в туристической, юридической и спортивной сферах (по 2).

При этом не все соискатели готовы покинуть текущее место работы: доля тех, кто хочет уйти, но пока не готов к этому, составила 28%. Работники приводят различные причины: более половины боятся, что не найдут подходящий вариант; треть считают, что сейчас неблагоприятный период для смены работы; 16% уже давно работают в компании и боятся перемен.