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Общество

В Псковской области запрещен ввоз почти 20 тонн норвежской скумбрии

31.07.2019 10:48|ПсковКомментариев: 0

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в МАПП Убылинка запрещен ввоз 19,5 тонн мороженой норвежской скумбрии. Крупная партия рыбы следовала автомобильным транспортом из деревни Селье, расположенной на севере Норвегии, в адрес предприятия, зарегистрированного в Костанайской области Республики Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами Управления было выявлено 15 коробок с мороженой рыбой без маркировочных этикеток, содержащих информацию о наименовании и весе товара, условиях хранения, дате производства, сроке годности, стране происхождения и предприятии-изготовителе.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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