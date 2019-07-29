Общество

В Псковской области запрещен ввоз почти 20 тонн норвежской скумбрии

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в МАПП Убылинка запрещен ввоз 19,5 тонн мороженой норвежской скумбрии. Крупная партия рыбы следовала автомобильным транспортом из деревни Селье, расположенной на севере Норвегии, в адрес предприятия, зарегистрированного в Костанайской области Республики Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами Управления было выявлено 15 коробок с мороженой рыбой без маркировочных этикеток, содержащих информацию о наименовании и весе товара, условиях хранения, дате производства, сроке годности, стране происхождения и предприятии-изготовителе.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.