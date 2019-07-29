Общество

Выявлены снижающие давление напитки

Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление, сообщает «Газета.ru».

По данным специалистов, нормализовать давление помогает зеленый чай и охлажденный каркаде. Кроме того, с понижением отлично справятся некоторые соки. Речь идет о свежем ананасовом и свекольном соке.

Эксперты настоятельно порекомендовали всем, у кого повышено давление, присмотреться к свекле и добавить ее в свой ежедневный рацион.

Ранее был найден способ понизить артериальное давление. Ученые из Аризонского университета заявили, что понизить показатели артериального давления поможет сон. По словам ученых, недосып является причиной повышения артериального давления. Поэтому специалисты советуют спать ежедневно по 6-9 часов. Хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина, добавили ученые.