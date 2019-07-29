Общество

Псковская библиотека приглашает на мероприятие памяти Павла Адельгейма

Псковская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19) приглашает на мероприятие памяти протоиерея Павла Адельгейма, который был убит 3 августа шесть лет назад.

1 августа в 17.00 в библиотеке состоится презентация монографии «Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия. 1943-1961» церковного историка Ольги Борисовой из Москвы.

Книга посвящена церковной жизни в Ташкентской и Среднеазиатской епархии с 1943-го по 1961-й годы, в 17 лет между двумя этапами открытых гонений на Русскую Православную церковь.

Церковная жизнь Ташкентской епархии в эти годы - явление уникальное. Благодаря оказавшемуся там сонму исповедников и подвижников веры, как представителей духовенства, так и мирян, в том числе членов православных общин и братств, в первую очередь мечёвской общины, Александро-Невского братства, монашеских общин Киево-Печерской, Почаевской лавр и других монастырей, в Ташкенте в те годы произошёл невероятный расцвет церковной жизни, несмотря на притеснения со стороны властей.

В исследовании использованы архивные материалы, а также воспоминания и устные свидетельства участников церковной жизни тех лет.

Ольга Борисова - выпускница Свято-Филаретовского института, историк, исследователь истории Русской Православной церкви XX века. Автор многочисленных статей, посвященных жизни и служению исповедников веры, в том числе про Павла Адельгейма.