Общество

Почти 90 тонн фруктов и овощей были уничтожены в Псковской области в июле

30 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза, механическим путем уничтожена 21 тонна яблок неустановленного происхождения. Фрукты были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Усвятском районе Псковской области сотрудниками Псковской таможни было задержано и передано должностным лицам Управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, с территории Республики Беларусь, в обход фитосанитарных постов.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок без маркировок на упаковке, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.

Всего в период с 1 по 30 июля при осуществлении мероприятий по предотвращению незаконного ввоза с территории Республики Беларусь продукции растительного происхождения было выявлено и уничтожено 89,3 тонны товаров - восемь партий яблок и одна партия лука-шалота.