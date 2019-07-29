Общество

За неделю 244 человека обратились в лечебные учреждения Псковской области с укусами клещей

За период с 24 по 30 июля в Псковской области в лечебно-профилактические учреждения обратились с укусами клещей 244 человека, из них 47 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» Сергей Никифоров.

Обратившиеся с укусами зарегистрированы на территории:

- Бежаницкого района – 1 человек (ребенок);

- Великолукского района – 3 человека, в том числе 1 ребенок;

- Гдовского района – 13 человек, в том числе 4 ребенка;

- Дедовичского района – 6 человек;

- Дновского района – 2 человека;

- Красногородского район – 5 человек;

- Локнянского района – 3 человека, в том числе 1 ребенок;

- Невельского района – 20 человек, в том числе 2 ребенка;

- Новоржевского района – 1 человек;

- Новосокольнического района – 8 человек, в том числе 1 ребенок;

- Опочецкого района – 11 человек, в том числе 2 ребенка;

- Островского района – 4 человека;

- Палкинского района – 1 человек;

- Печорского района – 16 человек, в том числе 4 ребенка;

- Плюсского района – 7 человек, в том числе 1 ребенок;

- Порховского района – 6 человек, в том числе 2 ребенка;

- Псковского района – 15 человек, в том числе 1 ребенок;

- Пустошкинского района – 15 человек, в том числе 3 ребенка;

- Пушкиногорского района – 2 человека;

- Пыталовского района – 1 человек;

- Себежского района – 10 человек;

- Стругокрасненского района – 6 человек, в том числе 2 ребенка;

- г. Псков – 77 человек, в том числе 18 детей;

- г. В. Луки – 11 человек, в том числе 4 ребенка.

За период с 24 по 30 июля случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Куньинского и Усвятского районов.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 142 клеща, из них:

- исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 16 клещей, результаты отрицательные;

- исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 126 клещей, из них 37 – положительные на клещевой боррелиоз, 2 – положительные на моноцитарный эрлихиоз, 2 – положительные на гранулоцитарный анаплазмоз.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз, и призывает жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,

- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая д. № 23; ул. Школьная д. № 24. Псковской районной поликлиники.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).