Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Мариной Гаращенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость программы - руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая программы Надежда Назаренко поговорит с ней о повышении качества медицинского обслуживания, способах решения проблемы кадрового дефицита и других актуальных проблемах псковского здравоохранения.

Вопросы Марине Гаращенко можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.