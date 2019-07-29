Общество

Капитальный ремонт ждет «Аллею ветеранов» в Пскове в этом году

Сквер «Аллея ветеранов» между домами №56 по улице Юбилейной и №7 по улице Западной в Пскове будет капитально отремонтирован в этом году. Работы будут проведены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в преддверии начала благоустройства на объекте прошла встреча местных жителей с заказчиком проекта, управлением городского хозяйства администрации Пскова, подрядчиком и депутатами Псковской городской Думы Юлией Пожидаевой и Псковского областного Собрания Юрием Сорокиным. Во встрече также приняла участие и. п. главы Пскова Елена Полонская.

По итогам электронного аукциона подрядчиком на проведение благоустройства стало ООО «Чистый двор». Сумма контракта составляет около 4,6 млн рублей. На эти средства планируется поднять на 10 см уровень пешеходной дорожки вдоль теплотрассы, заменить асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок, заасфальтировать так называемые «народные тропы», установить бортовые камни. Контрактом также предусмотрена установка 12 новых скамеек и урн, устройство защиты теплотрассы, ремонт и покраска металлических ограждений сквера, посадка цветов и травы. Работы должны быть выполнены до конца сентября.

В ходе обсуждения проекта жители близлежащих микрорайонов обратились с просьбой увеличить количество скамеек, которыми активно пользуются и молодые мамы, и пожилые граждане. «В солнечные дни тут отдыхают многие псковичи, потому что в нашем районе нет другого парка», - посетовала Татьяна Щепановская.

Подрядчик пообещал рассмотреть этот вопрос в рамках экономии при производстве работ. «Мы сейчас готовим рабочий проект, на этой неделе составим смету и отправим ее на согласование заказчику. Нам важно сделать работы качественно и с пользой для жителей», - пояснил руководитель подрядной организации Алексей Трофимов. В свою очередь депутаты заметили, что будут контролировать ход работ и сроки их выполнения.

В этом году в «Аллее ветеранов» запланировано сделать и наружное освещение. Конкурсная документация на выполнение работ размещена на сайте госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет около 3,9 млн рублей. Здесь также появится спортивный комплекс стоимостью до 300 тыс рублей. В центре сквера на небольшой площадке с резиновым покрытием планируется установить уличные тренажеры: ходунки, велосипеды, турники.

«Очень приятно, что в этом году дело сдвинулось с мертвой точки и выделены деньги на реконструкцию «Аллеи ветеранов». Это было основное общественное пространство, по которому обращались избиратели. Оно является не только зоной прохода от Рижского проспекта к улице Коммунальной. В округе очень много дворов, школы, детские сады, и люди с удовольствием отдыхают в этом парке», - поделилась депутат гордумы по округу №9 Юлия Пожидаева.

«Мы присутствуем при эпохальном событии, когда на реконструкцию сквера в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» выделена такая большая сумма - 4,6 млн рублей. Большое спасибо за это администрации города, Администрации области и Федерации. Это пространство пользуется большой популярностью среди жителей двух микрорайонов, и уже в конце сентября псковичи увидят новую аллею. Уверен, что им понравятся изменения, которые ждут этот сквер», - сказал депутат областного Собрания Юрий Сорокин.

Добавим, что «Аллея ветеранов» официально появилась в Пскове в 2004 году. При поддержке учителей и учеников Многопрофильного правового лицея № 8 к 60-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков был облагорожен пустырь между школой и детскими садами №№45 и 47. Тогда на аллее было высажено 30 берез. Многие годы благоустройством территории занимался депутат Псковской городской Думы 3-го и 4-го созывов (с 2004 по 2010 год), депутат Псковского областного Собрания 6-го созыва Юрий Сорокин. В 2018 году «Аллея ветеранов» вошла в список трех общественных территорий, за дизайн-проекты которых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» прошло рейтинговое голосование. Тогда победителем отбора стал парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

Отметим, что всего в Пскове в этом году планируется благоустроить пять общественных пространств: «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, пространство у детского сада «Кораблик» и сквер «Техническая, 14». Средства на реализацию проектов выделены из федерального и областного бюджетов по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». По некоторым объектам предусмотрено софинансирование из городского бюджета.