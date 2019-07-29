Общество

Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Армена Мнацаканяна за многолетнюю эффективную работу и вклад в развитие социальной сферы региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной администрации.

Михаил Ведерников вручил Армену Мнацаканяну почетную грамоту губернатора и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Напомним, Армен Мнацаканян, который возглавлял комитет по социальной защите Псковской области с 2008 года, покидает пост по собственному желанию.

Возглавит комитет помощник главы региона по социальным вопросам Ольга Евстигнеева.

«Это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области. В зоне его ответственности более 300 тысяч человек, это почти половина населения области, поэтому важно сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы», — поставил задачу новому руководителю Михаил Ведерников.

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После Ольга Евстигнеева была представлена коллективу комитета.