Общество

Псковский облсовпроф будет настаивать на повышении должностных окладов муниципальных служащих до конца августа

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова заявила, что областное профсоюзное объединение будет настаивать на проведении индексации должностных окладов муниципальных служащих в Псковской области, поскольку анонсированное ранее повышение заработной платы этой категории работников может означать и повышение средней зарплаты, и повышение оплаты в связи с увеличением интенсивности труда, которая на сегодня и так высока.

Об этом лидер псковских профсоюзов сообщила, комментируя ответ комитета по труду и занятости населения Псковской области на обращение Псковского облсовпрофа от 25 июня 2019 года, в котором профсоюзы предлагали обсудить вопрос индексации должностных окладов муниципальных служащих в рамках рабочей группы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Тем не менее, в ответе областного комитета по труду и занятости за подписью и.о. председателя Сергея Логачева сообщается, что в администрации региона считают такое обсуждение преждевременным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном профсоюзе, в ответе также указывается, что во исполнение поручения губернатора Псковской области о разработке концепции оплаты труда муниципальных служащих в администрации области создана рабочая группа под руководством заместителя губернатора области – председателя комитета по финансам Псковской области Татьяны Бариновой. В рамках работы группы проводится сплошной мониторинг фактического уровня и состава заработной платы муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления, по завершению которого будет разработана концепция новой системы оплаты труда муниципальных служащих.

Данную работу планируется завершить до конца августа текущего года. По итогам проведенной работы планируется внести в установленном порядке на сентябрьскую сессию Псковского областного Собрания депутатов проект областного закона «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в Псковской области, должности муниципальной службы в Псковской области».

«Профсоюзная сторона считает, что обсуждать вопрос повышения зарплат муниципальных служащих именно в части индексации их должностных окладов необходимо сейчас, до сентябрьских выборов и до сентябрьской сессии областного Собрания, на которой нас могут поставить просто перед фактом состоявшегося решения. Сейчас никто не готов сказать, каким это решение будет, поэтому тем более странно слышать, что обсуждение вопроса преждевременно. Но потом будет поздно. Мы уже сегодня должны понимать: как будет происходить индексация, какая часть заработной платы муниципальных служащих будет повышена и в каком размере», — подчеркнула Ульяна Михайлова.