Общество

На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях

Экс-королева красоты Оксана Федорова опубликовала в Instagram замысловатый пост, сопроводив его новой фотографией. Модель и телеведущая процитировала слова Антона Лаврентьева, которые призывают всех быть самими собой.

«Будь собой. И не спорь, не отказывайся, не ной. Каждой малой песчинке найдется роль. Каждым смелым шагам свой черед и час. И для пары глаз будет пара глаз. Не стреляй. Не требуй, иди вперед. Все твое с тобой. Все твои - к плечу. Если плохо - плачь. Если сложно - пусть. Только не молчи. И не стой столбом. Все что есть, твой шаг. Все что слышишь - звук. Он в тебе, во мне. Он внутри, вокруг», - процитировала поэта Оксана Федорова.

Впрочем, пользователи в комментариях уделили больше внимания не философским рассуждениям, а внешнему облику 41-летней красавицы. Подписчики в очередной раз не узнали Оксану Федорову, отметив, что та все больше меняется, и все меньше похожа на себя.

«А вы сами с собой после того как изменились до неузнаваемости?», «Что случилось, Оксана!?Вы тут на себя не похожи!?», «Они этими уколами вам возраст только прибавили, на полтинник тут выглядите», - поделились впечатлениями пользователи соцсети.

Но нашлись и те, кто похвалил Оксану Федорову: «Самая красивая девушка на планете. Мира Вам и добра!», «Можете ли вы научить меня секрету красоты ваших глаз?», «Естественная красота», - написали преданные поклонники.