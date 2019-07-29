Общество

Марина Гаращенко: Основная проблема региональной медицины - неправильная маршрутизация пациентов

По мнению руководителя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, одной из основных проблем медицины в регионе является неправильная маршрутизация пациента. Об этом она заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 31 июля.

Марина Гаращенко заявила, что не готова оценивать работу своих предшественников по оптимизации медицинских учреждений. Однако отметила, что она скорее назвала бы этот процесс модернизацией и обратила внимание, что он был всероссийским.

«Мы должны понимать, что система в здравоохранении работает в современных условиях, мы должны работать по новым стандартам. Здесь главное наладить верную маршрутизацию пациентов», - заявила Марина Гаращенко.

Она напомнила, что регион приступил к реализации национального проекта по здравоохранению. «У нас появились проектные офисы, нам очень помогает министерство».

Марина Гаращенко также отметила, что Псковская область уже получила федеральные средства на развитие медицинской сферы. «Будем активно работать, говорить об экономии средств в системе здравоохранения я бы не стала», - заключила она.