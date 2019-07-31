Общество

Женщина на рыбалке: тонкости экипировки

Бытует мнение, что рыбалка - сугубо мужское занятие.

Скорее всего, эти предрассудки зародились еще в те времена, когда мужчины охотились на мамонта и ловили рыбу, а женщины занимались домашними делами.

Однако уже в средние века рыбалка перестала быть просто промыслом ради выживания. Ею стали заниматься ради и удовольствия. И женщины в том числе.

Так в 15 веке настоятельница монастыря Джулиана Бернерс посвятила этому целый трактат. Она так и назвала его «Трактат о рыбной ловле с использованием крючка».

А в современном мире и подавно женская рыбалка перестала быть чем-то из ряда вон. Ведь это и разновидность активного отдыха, и средство самовыражения, и повод выбраться на природу. А самое главное, азарт и незабываемое чувство победы, когда держишь в руках только что пойманный тобою трофей.

Но есть один момент.

Многие производители экипировки по-прежнему ориентируются преимущественно на мужскую аудиторию. Поэтому женщинам приходится подстраиваться и покупать рыбацкие сапоги или вейдерсы не по размеру. Тяжелые и громоздкие. И даже суперлегкие вейдерсы Nordman Expert до недавнего времени можно было купить только в размерах 41-48.

Но уже летом этого года в продаже появилась новая линейка - рыбацкие сапоги и полукомбинезоны Nordman Expert: специально для женщин.

Их основное отличие от мешковатых мужских забродников не только в том, что размер сапога стал меньше (36-41), но и в деталях, которые так важны для женщины. Например, пояс.

Он эластичный. Легко и аккуратно утягивает широкую часть комбинезона. Придает образу женственность и подчеркивает достоинства фигуры.

Как известно, температура воды на самом дне всегда холоднее. В сапогах Nordman Expert комфортно ловить рыбу в любой воде: нижняя часть сделана из пенистого суперлегкого и теплого материала EVA, который не пропускает холод. А еще в комплекте есть теплый вкладыш.

Верхняя часть экипировки сделана из легкого и прочного нейлона. Он гораздо легче прорезиненного материала, из которого делаются классические вейдерсы и рыбацкие сапоги, поэтому и стоять в воде, и передвигаться по берегу очень удобно. Абсолютно никакого дискомфорта.

Некоторые женщины переживают: а не будет ли такая одежда для рыбалки промокать?

Нет. Не будет. Материал полностью водонепроницаем. А для дополнительной герметичности все швы изнутри проклеены специальной лентой, наколенники усилены.

В такой экипировке комфорт и хорошее настроение на рыбалке обеспечены. А все остальное зависит от удачи и мастерства.

P.S. Заказать рыбацкие сапоги и вейдерсы Nordman Expert можно на сайте фабрики. Доставка по Пскову - бесплатная.

Дополнительную консультацию можно получить по бесплатному телефону: 8 (800) 551-29-10.