Общество

Марина Гаращенко: В Псковской области удалось наладить обеспечение льготных категорий граждан лекарствами

Руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что в регионе удалось наладить обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 31 июля.

«Мы наладили работу, жалоб стало гораздо меньше. Я лично ежедневно контролирую, какое количество средств потрачено, какое необходимо дальше», - заявила Марина Гаращенко.

Она рассказала, что на данный момент в Псковской области имеется запас препаратов на 3 ближайших месяца. Марина Гаращенко также подчеркнула, что на период конца календарного года и начала нового, когда выделяется финансирование, комитет по здравоохранению Псковской области сделает дополнительный запас лекарств, чтобы пациенты не остались без необходимых препаратов. «Думаю, что не будет никаких проблем ни по одной категории льготников», - подытожила глава комитета.

Марина Гаращенко отметила, что ежегодно для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов выделяется порядка 700-750 млн рублей из регионального бюджета. Также она обратила внимание, что порядка 17 млн рублей будет выделено дополнительно из федерального бюджета.