Общество

Компьютерную томографию не делают в Псковском онкоцентре в связи с ремонтными работами - Марина Гаращенко

Компьютерную томографию не делают в Псковской онкологическом центре в связи тем, что есть определенные проблемы с ремонтными работами. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сегодня, 31 июля.

Она также отметила, что пациентов не оставляют без необходимых анализов, и подчеркнула, что их отправляют в другие медицинские учреждения.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в скором времени в Псковскую область будет поставлено примерно 27 единиц оборудования. Со слов Марины Гаращенко большинство будет отправлено в онкоцентр в Пскове.

Она рассказала, что в Псковской области наблюдается большой дефицит врачей-онкологов, на данный момент не хватает порядка 20 врачей.