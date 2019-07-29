Общество

Результаты проверок медицинских учреждений Пскова будут обнародованы

Результаты проверок медицинских учреждений, которые поручил провести губернатор Псковской области Михаил Ведерников, будут обнародованы. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 31 июля.

Она рассказала, что на данный момент проверка еще проводится, и отметила, что комиссия уже побывала на выезде в Детской стоматологической поликлинике, где были проверены журналы пациентов.

Марина Гаращенко отметила, что на данный момент установлено, что одной из проблем является неправильная организация работы учреждения, и подчеркнула, что, возможно, это искусственно и специально созданная ситуация, в подробностях которой еще необходимо разбираться.

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Она обратила внимание на то, что запись детей на лечение производится: все пациенты вносятся в лист ожидания, максимальный срок нахождения в котором, по закону составляет 14 дней. «Мы особо жестко контролируем эту ситуацию», - заключила Марина Гаращенко.

По завышенным заработным платам на руководящих должностях, о которых ранее говорил губернатор, также ведется проверка. «Когда мы будем обладать всей информацией, и точно понимать по цифрам, мы обнародуем информацию», - заявила руководитель комитета по здравоохранению Псковской области.