Общество

Псковская область вошла в пятерку регионов, где проходит стажировка программы высшего уровня резерва управленческих кадров

Псковская область стала одной из пяти выбранных РАНХиГС региональных площадок для проведения стажировки участников программы высшего резерва управленческих кадров. Кроме того, в реализации проекта участвуют Калининградская, Рязанская, Орловская области и Пермский край.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, с 31 июля по 3 августа участниками стажировки в этих регионах станут 56 человек, входящих в высший уровень резерва управленческих кадров. Они поделены на группы, каждая из которых по итогам работы в рамках региональной площадки должна будет подготовить проект.

В этом году тематика проектной деятельности посвящена 12-и ключевым национальным проектам, которые реализуются в нашей стране. Группа, приехавшая в Псковскую область, выбрала приоритетным направлением для исследования «Повышение производительности труда и поддержка занятости населения».

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гостей региона и экспертов поприветствовала его заместитель Нинель Салагаева. Она пожелала всем продуктивно провести время и выразила надежду, что знакомство с опытом работы псковских предприятий и особой экономической зоны «Моглино» будет интересным. Она порекомендовала участникам стажировки посетить ПсковГУ и познакомиться на площадке вуза с работой проектного офиса по технологическому предпринимательству.

Нинель Салагаева подчеркнула, что тема, выбранная участниками региональной стажировки, очень актуальна. «Она затрагивает важные вопросы по повышению производительности труда и эффективной организации и планированию работы. У нас в регионе проводится работа в этом направлении, и мы будем рады по итогам региональной сессии получить от экспертов рекомендации в этом направлении», - отметила она.

В ходе установочного совещания представители регионов также обсудили вопросы повышения эффективности государственного управления и снижения бюрократизации процессов, анализа деятельности государственных и муниципальных предприятий, реализации социально-ориентированных проектов.

В Псковской области для участников стажировки будут проведены встречи с руководителями органов исполнительной власти и представителями муниципальных образований региона: Пскова и Великих Лук, а также Островского района, Дедовичского, Порховского и Пушкиногорского районов. В графике есть и знакомство с работой предприятий региона и особой экономической зоны «Моглино», государственных предприятий и учреждений здравоохранения. Также запланировано проведение обзорной экскурсии по городу Пскову, посещение Изборска и Печор.

Отметим, участие в установочном совещании приняли председатель Комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, а также представители РАНХиГС — Ольга Удовиченко, Татьяна Лопаткина и Максим Путин. Для подготовки проектов в Псков приехали Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской республики Александр Свинин, заместитель Председателя Правительства Воронежской области Артем Верховцев, заместитель Губернатора Смоленской области — начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Ростислав Ровбель, Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, заместитель Министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алмаз Хусаинов, заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Елена Кузнецова, заместитель директора департамента проектного управления Минэкономразвития России Андрей Галкин, заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Анастасия Дорошенко и исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Напомним, региональная стажировка высшего уровня резерва управленческих кадров организована в рамках утвержденной федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010 - 2021 годы)». За это время участниками программы стали более 300 человек. Это руководители государственных органов федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций и организаций, представители резерва управленческих кадров, находящегося под патронажем Президента Российской Федерации. Многие участники, прошедшие обучение, получают предложения о перехода на новую работу в федеральные структуры и государственные корпорации.