Общество

Руководитель комитета по здравоохранению Псковской области поддерживает введение распределения выпускников медицинских вузов

Руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко положительно относится к инициативе о распределении выпускников медицинских вузов. Об этом она сообщила 31 июля в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Лично я отношусь положительно. Идея хорошая. Но здесь не должно быть противоречий с правами человека и Конституцией», - заявила Марина Гаращенко. Она отметила, что данный вопрос является очень деликатным, ведь врач - гражданская профессия, и обратила внимание, что идея должна обсуждаться компетентными людьми.

На вопрос ведущей эфира о том, не скажется ли распределение на качестве обслуживания пациентов в сельской местности, ведь отличники смогут выбирать, куда идти работать, а «троечников» будут направлять насильно, Марина Гаращенко парировала. Она заявила, что в медицинских вузах нет плохих студентов. «Наша профессия не имеет права на плохую учебу. Если человек выбрал профессию врача, он не имеет права лечить пациента неправильно. "Троечников" в здравоохранении быть не должно», - заявила она.

Марина Гаращенко напомнила, что на данный момент Псковская область нуждается в 1183 специалистах, нужны как терапевты и педиатры, так и врачи-онкологи, акушеры-гинекологи и неонатологи. «Для решения проблемы нужно увеличить целевое обучение, увеличить подъемные. Например, на основании нового постановления, приехавший специалист, не имеющий собственного жилья, может получить компенсацию за его аренду, медицинская организация будет ежемесячно выплачивать 11 тысяч рублей», - рассказала Марина Гаращенко.