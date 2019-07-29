Общество

Следователи совместно с детским омбудсменом и МЧС посетили детские лагеря

31 июля в рамках акции «Безопасность детства - 2019» состоялся очередной совместный выезд в загородные оздоровительные лагеря представителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, уполномоченного по правам ребенка в регионе, а также сотрудника областного управления МЧС, целью которого были профилактические встречи с отдыхающими детьми и сотрудниками лагерей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Мероприятие прошло в рамках ежегодного мониторинга состояния загородных лагерей, санаторно-оздоровительных и палаточных лагерей отдыха и оздоровления детей в Псковской области.

В ходе совместного выезда представители рабочей группы осмотрели территории отдыха и провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Радуга» и «Зеркальный» в Гдовском районе.

С отдыхающими и персоналом лагерей в форме диалога обсудили опасные факторы летнего каникулярного отдыха, а также поговорили о спортивных увлечениях. Дети слушали истории из профессиональной жизни гостей и с удовольствием отвечали на вопросы.