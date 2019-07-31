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Все хиты лета на одной сцене: в Москве прошел самый громкий опен-эйр Europa Plus LIVE 2019

В выходные в «Лужниках» состоялся самый мощный опен-эйр Europa Plus LIVE 2019. Только топовые зарубежные и российские артисты, все хиты лета на одной сцене, яркие музыкальные номера и многотысячная заряженная аудитория зрителей – то, чем запомнилось это громкое событие. За происходящим на сцене наблюдали не только в «Лужниках» – около 8 миллионов зрителей смотрели видеотрансляцию в прямом эфире.

В день проведения опен-эйра в столицу вернулось жаркое лето и подарило артистам и слушателям отличное настроение и возможность зажигать под любимые треки целый день. Мультимедийная сцена, киловатты качественного звука и света – Europa Plus LIVE 2019 поразил своим размахом.

Шоу продолжалось 7 часов. В 15:00 welcome-сетом программу открыл ведущий танцевального шоу ResiDANCE на «Европе Плюс» Anton Bruner. Практически в полном составе на сцену вышли артисты музыкального лейбла Velvet Music. Звонкий, Ёлка, Мари Краймбрери, BURITO, Анна Плетнёва и Sasha Youth объединились в зажигательном мегамиксе, который стал отличным стартом опен-эйра.

На Europa Plus LIVE 2019 приехали более 20 популярнейших исполнителей и диджеев: Don Diablo, Netta, Элджей, Maruv, Shanguy, Mohombi, Arash, Vanotek, Arnon, Звонкий, L.B.One, Мари Краймбрери, Tim3bomb, Ёлка, BURITO, Zivert, Artik&Asti, Ilkay Sencan, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Rompasso, Макс Барских и другие. Почти все диджеи выступали вместе с артистами, которые исполняли вокальные партии в их хитах. Многие из них впервые увидели друг друга только на бэкстейдже Europa Plus LIVE 2019. Вместе с артистами нереальную атмосферу опен-эйра поддерживали ведущие «Европы Плюс».

«У меня нет слов, хочу поблагодарить всех русских людей! Если честно, мне хочется поменять паспорт и переехать сюда жить», – признался L.B.One. «Это было просто невероятно, сумасшедшая публика!»

«Europa Plus LIVE определённо лучший опен-эйр лета. Это традиция быть здесь. С погодой всегда везёт, артисты ТОП. Супер номера и супер музыка!», – отметила Елена Темникова.

Певица Zivert впервые выступила на Europa Plus LIVE 2019 и рассказала о своих впечатлениях: «Это было великолепно! Потрясающе! Такого количества зрителей со сцены я ещё не видела. Я бываю на разных крупных фестивалях, но то, что происходит здесь – это мощь! Когда люди хором, а капелла поют твои песни, просто мурашки по коже!»

Для зрителей звучали самые горячие хиты лета, которые каждый день играют в эфире «Европы Плюс». Не обошлось и без музыкальных премьер – за два дня до опен-эйра у Мари Краймбрери вышла новая песня «Мне так хорошо», которую она успешно презентовала на Europa Plus LIVE 2019.

Одним из самых долгожданных стало выступление Don Diablo. Голландский диджей вышел на сцену после захода солнца и отыграл крутейший сет, который как следует прокачал «Лужники». Прямо во время выступления музыкант вынес на сцену свою первую платиновую пластинку в России, которую он только что получил за трек Survive, а напоследок поднял российский флаг в знак уважения и благодарности русской публике.

В интервью журналистам Don Diablo рассказал о своей дружбе с рэпером Элджеем, который выступал на Europa Plus LIVE 2019 прямо перед ним, и поделился планами на совместную работу: «То, что я говорю вам об этом, уже секрет. Меня накажет менеджмент. Но я в предвкушении. Элджей сейчас на пике популярности в России, а я хочу сделать что-нибудь специально для вашей страны. Крутой парень, очень стильный. Мы на одной волне». После опен-эйра артисты устроили импровизированную фотосессию со спортивной машиной Элджея, которую он специально пригнал на бэкстейдж.

Завершила программу ослепительная в прямом и переносном смысле, победительница «Евровидения 2018», певица Netta. Она спела свои знаменитые песни Toy и Bassa Sababa. Но настоящим сюрпризом для зрителей стало её появление на сцене в компании Maruv. Самые эпатажные участницы опен-эйра исполнили дуэтом эксклюзивный микс своих хитов Siren Banana и устроили на сцене зажигательный перфоманс, который привёл публику в неописуемый восторг. Решение о совместном выступлении было принято накануне вечером, а номер отрепетировали буквально за два часа до старта Europa Plus LIVE 2019.

«Это было просто великолепно! У меня очень много русских друзей, они много рассказывали про Россию, но я даже представить не могла, что тут настолько замечательно. Люди такие искренние, они смотрят прямо в глаза – нереальные ощущения от выступления!», – поделилась эмоциями Netta.

Europa Plus LIVE 2019 – шоу на уровне лучших мировых опен-эйров. Топовый лайнап и небывалый масштаб проекта привлекли внимание огромной аудитории. Europa Plus LIVE 2019 объединил поклонников танцевальной музыки более чем из 50-ти городов России – тысячи людей приехали в столицу, чтобы увидеть живые выступления любимых артистов. 5 миллионов человек следили за происходящим на официальной странице Европы Плюс во «ВКонтакте» и около 3 миллионов зрителей смотрели ТВ-трансляцию на телеканале «Муз-ТВ».

За день до события в ресторане Insight на 84 этаже башни ОКО в Москва-Сити состоялась pre-party Europa Plus LIVE 2019, где Европа Плюс собрала партнёров станции, представителей музыкальных лейблов и ключевых СМИ. Накануне опен-эйра гостей заряжали бодрым настроением Vanotek, L.B.One, Елена Темникова, Звонкий и Arnon.

Фото с Europa Plus LIVE 2019 можно скачать по ссылке.

Европу Плюс в Пскове слушайте на частоте 102.1 FM

Европа Плюс – радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно Европу Плюс выбирают около 10,9 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет более 23,2 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть Европы Плюс насчитывает 340 пунктов установки передатчиков в 7 странах.

Европа Плюс входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

«Европа Плюс» в интернете: europaplus.ru.

Группы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube.

Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.