Общество

В Псковской области за полгода выявлено 6 «черных кредиторов»

В первом полугодии 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории СЗФО 107 «черных кредиторов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам. Больше всего нелегальных кредиторов найдено в Санкт-Петербурге (27), в Архангельской (26) и Вологодской областях (20). В Псковской области обнаружено 6 таких субъектов,Сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, выявлено 12 организаций с признаками финансовых пирамид - они незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 8 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, еще по две - в Калининградской и Вологодской областях.

Всего по обращениям, направленным СЗГУ в правоохранительные органы, органы прокуратуры и исполнительной власти, за полгода возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел.

В первом полугодии 2019 года СЗГУ направило в правоохранительные и контролирующие органы 200 писем с просьбой принять меры по прекращению деятельности нелегальных организаций и привлечению к ответственности их владельцев и руководителей.

«Тесное взаимодействие с прокуратурой, МВД, Федеральной антимонопольной службой позволяет эффективно противодействовать нелегальным финансовым организациям, в том числе распространению их рекламы. В первом полугодии этого года были приняты меры для пресечения более 40 фактов незаконной рекламы», – отметил заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

«Около половины наших материалов по нелегальным организациям, отправленных в правоохранительные органы, уже привели к возбуждению административных или уголовных дел. Кроме того, узнав, что их «засекли», мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан», – отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

Одним из основных источников информации о нелегалах служат обращения граждан. «Активность граждан постоянно растет: люди не только жалуются на мошенников, но и информируют о подозрительных компаниях и подозрительной рекламе. Призываем всех, кто столкнулся с сомнительными финансовыми организациями, сообщать о них в Банк России», – говорит Алина Газалова.

На сайте Банка России в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.