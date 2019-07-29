Общество

После вмешательства прокурора в Середкинской колонии отремонтировали прачечную

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области добилась устранения нарушений прав осужденных исправительной колонии строгого режима в Середке (ФКУ ИК-4 УФСИН, Псковского района) в сфере материально-бытового обеспечения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в июле текущего года УФСИН России по Псковской области в полном объеме исполнило решение Псковского районного суда по иску псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области по организации проведения ремонта помещения прачечной, приобретения и установке двух промышленных стиральных машин, двух центрифуг и одной сушильной машины для нужд исправительной колонии ИК-4.

Ремонт помещения произведен, вышеуказанное оборудование приобретено и установлено в учреждении, заявили в прокуратуре.