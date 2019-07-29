Общество

Среди псковских полицейских выбирали сильнейших легкоатлетов

Псковские полицейские из различных подразделений на один день сменили официальную форму одежды на спортивную: на загородной базе «Бор Бельково» прошел очередной этап Спартакиады УМВД Росссии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На старт вышли легкоатлеты разных возрастных категорий: до 35, до и свыше 40 лет. Для каждой группы свой маршрут по пересеченной местности: спуски и подъемы в гору, бег по твердой поверхности и песку. По условиям соревнования женщинам необходимо было преодолеть 1 километр трассы, мужчинам – 3 и 5. Победители определяются как в личном, так и в командном зачете. Самые быстрые спортсмены по результатам забегов будут представлять УМВД России по Псковской области на легкоатлетическом Чемпионате МВД России.

Лидерами командного зачета стала сборная УКОН УМВД России по Псковской области, «серебро» завоевали сотрудники УМВД России по городу Пскову, замыкают тройку победителей объединенная команда УРЛС-ЦПП УМВД России по Псковской области. Всего на старт вышло почти 30 команд.

В личном зачете до 35 лет соревновались более 50 участников. Победителем стал Александр Сукманов, он преодолел пятикилометровую трассу за 17 минут 58 секунд, второе место занял Максим Прокофьев, а «бронзу» завоевал Константин Лобанов.

Почти двадцати спортсменам возрастной категории до 40 лет пришлось преодевать 3 километра по пересеченной местности. Самым быстрым легкоатлетом этого забега стал Игорь Дуцев, финишировав за 10 минут 47 секунд. Дмитрий Шрайнер в этом старте стал вторым, а почетное третье место завоевал Дмитрий Иванов.

В возрастной категории «40+» за первенство боролись 20 участников. Первым к финишу пришел Вадим Филиппов, за ним - Анатолий Лукин, третий среди лидеров - Андрей Малинин.

В личном первенстве среди женщин победителем стала Яна Михайлова. Ее результат - километр трассы за 3 минуты 16 секунд, второй стала Олеся Николаенко, третьей - Татьяна Александрова.