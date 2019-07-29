Общество

Ассоциация «Псковский лес» поддерживает введение уголовной ответственности за контрабанду лесоматериалов

Ассоциация работников лесной отрасли «Псковский лес» поддерживает решение об отнесении лесоматериалов к стратегически важным товарам и ресурсам, за контрабанду которых в размере свыше 100 тыс. рублей установлена уголовная ответственность.



В соответствии спостановлением от 7 июня 2019 года №736 в целях борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины лесоматериалы отнесены к стратегически важным товарам и ресурсам, за незаконное перемещение которых на сумму свыше 100 тыс. рублей через таможенную границу Таможенного союза либо государственную границу России с государствами Таможенного союза, будет наступать уголовная ответственность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации работников лесной отрасли «Псковский лес», организация давно борется с незаконной вырубкой в Псковском регионе. По данному вопросу ведется активное сотрудничество с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, а также с региональным комитетом по природным ресурсам и экологии.

Сотрудники юридического отдела Ассоциации комментируют, что принятие данных изменений даст положительный эффект, а ущерб, причиненный незаконным оборотом древесины, сократится.