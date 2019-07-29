Общество

Новым детским садам Псковского района присвоили названия, исходя из пожеланий жителей

30 июля состоялось производственное совещание по строительству дошкольных учреждений в Псковском районе.

Управление образования администрация Псковского района приняло участие в очередном совещании с представителями подрядной организации по строительству детского сада на 120 мест в деревне Портянниково и детского сада на 120 мест в деревне Родина.

Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Демография» в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, на совещании были рассмотрены вопросы о ходе строительных работ, сроках их исполнения, а также по оснащению детских садов необходимым оборудованием в соответствии с установленными требованиями. Рекомендации управления образования были приняты к сведению и будут учтены в ходе строительных и отделочных работ.

В результате опроса жителей Псковского района в социальных сетях, детский сад, расположенный в Портянниково, микрорайон «Околица», получит название «Маленькая страна», детский сад в Родине будет назван «Семицветик». В ходе совещания было также принято решение об оформлении и художественной росписи внутренних помещений детского сада в соответствии с названиями дошкольных учреждений и их групп.

После совещания сотрудники управления образования посетили строительные объекты в Портянниково и Родине, осмотрели все внутренние помещения детских садов и оценили ход строительных и отделочных работ.