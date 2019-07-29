Общество

Жители Пскова и Дедовичского района получили помощь от фонда «Земляки»

Фонд «Земляки» продолжает оказывать поддержку жителям Псковской области, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Так, Фонд помог 69-летней жительнице поселка Дедовичи отремонтировать крышу веранды и приобрести машину дров. Кроме того, женщина получила денежные средства на необходимые нужды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Поддержка Фонда понадобилась и псковичке, у которой в июне 2018 года сгорел дом. Фонд выделил женщине средства на закупку строительных материалов для восстановления жилища.

А многодетной семье из Пскова было необходимо финансирование на межевание земельного участка. Фонд выделил деньги и семья смогла решить «земельные» вопросы. Напомним, что фонд «Земляки» создан в конце 2016 года. Инициатор его создания - депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий каждый месяц перечисляет в счет Фонда свою думскую зарплату.

Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах.

Обратиться в фонд можно несколькими способами, либо через представителя в районе, все координаты указаны на сайтеhttp://zemlyaki60.ru/

Также можно оставить обращение на самом сайте в разделе - «Нужна помощь» или же в социальной сети ВКонтакте.