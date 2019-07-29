Общество

Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата в главы Новоржевского района

Кандидатом в главы Новоржевского района от партии «Единая Россия» зарегистрирован Сергей Мезенцев. Сегодня, 31 июля, он получил соответствующее удостоверение. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Нас, кандидатов, целая команда. Для каждого это, в первую очередь, проверка на совесть, на честность и стойкость, умение достойно пройти путь предвыборной борьбы. Кто и как пройдёт этот путь - выбор каждого из кандидатов. Удивительные метаморфозы творят с людьми выборы, словно лакмусовая бумага, показывая и проявляя все истинное нутро человека. Скажу одно - выборы приходят и уходят, а жизнь остаётся. Жизнь в маленьком городе Новоржеве и районе и так не проста. Очернять и выставлять своих оппонентов в негативе, сочинять небылицы - не мой путь. Военные офицеры правдой и честью служат Родине!» - прокомментировал Мезенцев.

Он отметил, что четко знает проблемы района и оценивает его перспективы: «Ремонт муниципального жилья в сельских поселениях, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения, ремонт дорог, заготовка дров к отопительному сезону и многое другое - бюджету района не осилить эти задачи самостоятельно. Нужно тесное и конструктивное сотрудничество с населением, волостями, депутатами всех уровней и администрацией области. С уверенностью могу сказать, что без поддержки губернатора и областной администрации перспектив у района не много. Какая судьба ждет район - каждый вправе выбрать сам!»