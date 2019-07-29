Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Тень выборов
Убрать нельзя оставить
Трагедия в Острове
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Общество 29.07.2019 14:0151 Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове? 31.07.2019 19:211 Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата в главы Новоржевского района 31.07.2019 18:000 Теплая погода без осадков ожидается в первый день августа в Псковской области 31.07.2019 17:550 После вмешательства прокурора в Середкинской колонии отремонтировали прачечную 31.07.2019 17:430 Студенческий стройотряд «ЛЭП» завершил работу в «Псковэнерго» 31.07.2019 17:300 Марина Гаращенко: В Псковской области удалось наладить обеспечение льготных категорий граждан лекарствами
 
 
 
Самое популярное 30.07.2019 12:551 Завтра на «Первом канале» стартует сериал с Юлией Пересильд в главной роли 30.07.2019 21:1121 Армен Мнацаканян намерен покинуть пост руководителя комитета по соцзащите и Псковскую область 28.07.2019 22:131 В ДТП на трассе Санкт-Петербург - Псков 4 человека погибло и 2 пострадало 28.07.2019 19:582 Актер Сергей Безруков любуется встреченным в Псковской области аистом: Это фантастика. ВИДЕО 29.07.2019 14:0151 Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата в главы Новоржевского района

31.07.2019 19:21|ПсковКомментариев: 1

Кандидатом в главы Новоржевского района от партии «Единая Россия» зарегистрирован Сергей Мезенцев. Сегодня, 31 июля, он получил соответствующее удостоверение. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Нас, кандидатов, целая команда. Для каждого это, в первую очередь, проверка на совесть, на честность и стойкость, умение достойно пройти путь предвыборной борьбы. Кто и как пройдёт этот путь - выбор каждого из кандидатов. Удивительные метаморфозы творят с людьми выборы, словно лакмусовая бумага, показывая и проявляя все истинное нутро человека. Скажу одно - выборы приходят и уходят, а жизнь остаётся. Жизнь в маленьком городе Новоржеве и районе и так не проста. Очернять и выставлять своих оппонентов в негативе, сочинять небылицы - не мой путь. Военные офицеры правдой и честью служат Родине!» - прокомментировал Мезенцев.
Он отметил, что четко знает проблемы района и оценивает его перспективы: «Ремонт муниципального жилья в сельских поселениях, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения, ремонт дорог, заготовка дров к отопительному сезону и многое другое - бюджету района не осилить эти задачи самостоятельно. Нужно тесное и конструктивное сотрудничество с населением, волостями, депутатами всех уровней и администрацией области. С уверенностью могу сказать, что без поддержки губернатора и областной администрации перспектив у района не много. Какая судьба ждет район - каждый вправе выбрать сам!»

Теги: #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 590 человек
31.07.2019, 19:520 Россия и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании дипломов и степеней 31.07.2019, 19:430 Алексей Орлов проинспектировал строительство спортивных объектов в трех районах 31.07.2019, 19:320 Центробанк выпустит монеты с ядерным бомбардировщиком 31.07.2019, 19:211 Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата в главы Новоржевского района
31.07.2019, 19:100 Псково-Изборский объединенный музей информирует об экскурсиях в августе 31.07.2019, 18:450 Псковские таможенники предотвратили незаконное перемещение более 40 тонн яблок 31.07.2019, 18:200 Уголовный розыск продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года 31.07.2019, 18:000 Теплая погода без осадков ожидается в первый день августа в Псковской области
31.07.2019, 17:550 После вмешательства прокурора в Середкинской колонии отремонтировали прачечную 31.07.2019, 17:430 Студенческий стройотряд «ЛЭП» завершил работу в «Псковэнерго» 31.07.2019, 17:300 Марина Гаращенко: В Псковской области удалось наладить обеспечение льготных категорий граждан лекарствами 31.07.2019, 17:225 Коммунисты Псковской области: Руки прочь от памятника Ленину!
31.07.2019, 17:160 В Псковской области за полгода выявлено 6 «черных кредиторов» 31.07.2019, 17:011 Руководитель комитета по здравоохранению Псковской области поддерживает введение распределения выпускников медицинских вузов 31.07.2019, 16:500 Следователи совместно с детским омбудсменом и МЧС посетили детские лагеря 31.07.2019, 16:400 Псковская область вошла в пятерку регионов, где проходит стажировка программы высшего уровня резерва управленческих кадров
31.07.2019, 16:300 Результаты проверок медицинских учреждений Пскова будут обнародованы 31.07.2019, 16:140 Большинство россиян сами не занимаются сортировкой мусора 31.07.2019, 16:070 ОНФ направил в Минстрой свои предложения по программе развития индивидуального жилищного строительства в России 31.07.2019, 16:001 Компьютерную томографию не делают в Псковском онкоцентре в связи с ремонтными работами - Марина Гаращенко
31.07.2019, 15:470 Врач назвала самые бесполезные лекарства 31.07.2019, 15:270 Только 2% заемщиков воспользуются «ипотечными каникулами» - эксперт 31.07.2019, 15:073 Марина Гаращенко: Основная проблема региональной медицины - неправильная маршрутизация пациентов 31.07.2019, 14:421 Минсельхоз предложил включить дикую рыбу и дикоросы в экологически чистую продукцию
31.07.2019, 14:330 Псковский облсовпроф будет настаивать на повышении именно должностных окладов муниципальных служащих 31.07.2019, 14:260 Visa запускает в России сервис безналичного перевода чаевых 31.07.2019, 14:180 В ходе операции «Арсенал» псковские силовики изъяли 700 боеприпасов 31.07.2019, 14:070 На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях
31.07.2019, 13:551 Псковичку с детьми пытаются выселить из купленной квартиры 31.07.2019, 13:412 Почти 90 тонн фруктов и овощей были уничтожены в Псковской области в июле 31.07.2019, 13:321 Россияне стали реже оставлять завещания 31.07.2019, 13:2412 Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу
31.07.2019, 13:130 Капитальный ремонт ждет «Аллею ветеранов» в Пскове в этом году 31.07.2019, 13:050 Выявлены снижающие давление напитки 31.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Мариной Гаращенко 31.07.2019, 12:581 ВЦИОМ: Большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
31.07.2019, 12:570 Более 6 лет строгого режима получил житель Пустошкинского района за убийство знакомой 31.07.2019, 12:510 Август в Псковской области будет чуть холоднее нормы 31.07.2019, 12:421 К «тушению» пожаров в Сибири привлекут шаманов 31.07.2019, 12:410 За неделю 244 человека обратились в лечебные учреждения Псковской области с укусами клещей
31.07.2019, 12:290 AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров 31.07.2019, 12:270 «Акваполис» приглашает юных псковичей незабываемо провести каникулы 31.07.2019, 12:212 В СНТ «Кебь» начали ремонт дороги 31.07.2019, 12:050 Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах
31.07.2019, 11:531 «Волонтером культуры» можно стать дважды - как это сделать 31.07.2019, 11:452 На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса 31.07.2019, 11:310 ОНФ призывает чиновников внимательнее следить за качеством новой дорожной разметки 31.07.2019, 11:240 Названы самые воруемые продукты в магазинах
31.07.2019, 11:230 Псковская библиотека приглашает на мероприятие памяти Павла Адельгейма 31.07.2019, 11:212 Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко станет гостем нового выпуска программы «Подстрочник» 31.07.2019, 11:190 В России услуги такси оказались дешевле пользования личным транспортом 31.07.2019, 11:110 Псковская Кадастровая палата: Что такое границы муниципальных образований
31.07.2019, 10:550 Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД 31.07.2019, 10:480 В Псковской области запрещен ввоз почти 20 тонн норвежской скумбрии 31.07.2019, 10:340 66% соискателей в России планируют сменить место работы 31.07.2019, 10:200 Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения принял участие в заседании координационного совета по применению профстандартов на предприятиях ЖКХ региона
31.07.2019, 10:060 Более 20 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России в 2018 году 31.07.2019, 10:020 Узнать о своих долгах псковичи смогут сегодня на железнодорожном вокзале 31.07.2019, 10:000 В Великих Луках отремонтирован двор на улице Зенцовской 31.07.2019, 09:490 Владелица псковского спортивно-оздоровительного центра оштрафована за неофициальное трудоустройство администраторов
31.07.2019, 09:462 До 4 лет тюрьмы может получить эстонец, устроивший смертельное ДТП в Печорах и нелегально сбежавший на родину 31.07.2019, 09:430 Поэты России привезли земли к Священному холму в Изборске 31.07.2019, 09:320 Жилой дом горел в деревне Ляды 31.07.2019, 09:300 Игорь Шеменев намерен покинуть пост руководителя АО «Псковские коммунальные системы»
31.07.2019, 09:160 До 7 августа закрыто движение на участке улицы Сибирцева в Великих Луках 31.07.2019, 09:050 Юные ханты-мансийские поисковики подняли останки трех советских солдат со дна реки Щепец 31.07.2019, 08:550 Такой разный и такой любимый: шашлык от «Деревни Соловьи» 31.07.2019, 08:450 Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую
31.07.2019, 08:390 Победителями конкурса «Молодые дарования России» стали трое псковичей 31.07.2019, 08:200 В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах 31.07.2019, 08:110 Средняя зарплата курьера в Пскове не выросла с прошлого года 31.07.2019, 08:000 Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
30.07.2019, 22:491 Псковские тяжелоатлеты выступят на международном турнире в Латвии 30.07.2019, 22:240 Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей 30.07.2019, 21:591 На концерте в честь Дня железнодорожника в Пскове выступит Сергей Любавин 30.07.2019, 21:381 В чем выгода автокредитования в Тинькофф?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.